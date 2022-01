Il 18 gennaio 2014, esattamente 8 anni fa, la Juventus scendeva in campo proprio contro la Sampdoria. La differenza è che allora si era trattato di campionato, non di Coppa Italia. I bianconeri avevano vinto 4-2, centrando la 12^ vittoria consecutiva in Serie A in un singolo campionato: un record, allora, per la Juve.

Ecco il tabellino di quella partita.



Juventus-Sampdoria 4-2



JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli, Ogbonna, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Marchisio, Pogba, Asamoah (80' Peluso); Llorente (86' Quagliarella), Tevez (86' Giovinco). A disp. Storari, Rubinho, Caceres, Bonucci, Isla, Padoin, Pirlo, Pepe, Vucinic. All. Conte.



SAMPDORIA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi (52' Costa), Gastaldello, Regini; Palombo, Obiang; Gabbiadini, Bjarnason (46' Renan), Wszolek (70' Sansone); Eder. A disp. Fiorillo, Tozzo, Berardi, Rodriguez, Salamon, Fornasier, Gavazzi, Pozzi. All. Mihajlovic.



ARBITRO: Gervasoni.



AMMONITI: Chiellini, Regini, Wszolek, Gastaldello.



RETI: 18' e 41' rig. Vidal (J), 24' Llorente (J), 38' aut. Barzagli (J), 69' Gabbiadini (S), 78' Pogba (J).