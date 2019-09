Tammy Abraham sta facendo impazzire la Premier League. La tripletta di ieri ha deciso la sfida contro il Wolverhampton e per l'attaccante del Chelsea ha fatto seguito alle doppiette contro Norwich e Sheffield United. Abraham è diventato il più giovane giocatore dei Blues a segnare una tripletta e il terzo nella storia della Premier a segnare due o più gol in tre partite consecutive dopo Cristiano Ronaldo nel dicembre del 2006 e Dele Alli nel gennaio del 2017. A quota 7, Abraham non vuole fermarsi più.