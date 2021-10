A dispetto del suo ottimismo all'uscita dell'aeroporto di Fiumicino, Tammyresta in fortissimo dubbio per la gara contro la Juve. Il sospiro di sollievo è arrivato post esami, ma Mourinho non può essere sicuro e resterà con il fiato sospeso fino all'ultimo. Il giocatore vuole esserci coi bianconeri e la caviglia si sta via via sgonfiando, ma la sua presenze avrebbe i contorni di un piccolo miracolo, scrive Il Messaggero. Intanto, la Roma ha recuperato Pellegrini dopo la febbre: sarà sulla trequarti con Zaniolo e Mkhitaryan.