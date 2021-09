“Ci vediamo presto”, così‘accoglie’ il ritorno di Moise Kean alla Juventus, con tanto di stretta di mano ed emoji con il fuoco. Il nuovo attaccante della Roma lancia quindi la sfida a quello bianconero. Entrambi hanno giocato in Premier League.Juventus e Roma si sfideranno per la prima volta il 17 ottobre in campionato: una partita anche tra amici, tra Abraham e Kean.