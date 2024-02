Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine dell'evento 'Sport, calcio e Calciomercato' della Fondazione Roma, dove è tornato a parlare del tema legato all'annullamento del decreto crescita."​Annullamento decreto crescita? Io ho provato a proporre una proroga di due mesi che non avrebbe risolto nulla, se non di ragionare sulla progressività dell'uscita. Ma mi sono scontrato con un veto e pregiudizio politico, non si è discusso di contenuti. Noi pensavamo di uscirne in tre anni".