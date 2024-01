Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, ha annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla revisione della struttura del daspo, con particolare attenzione alla sua tracciabilità nei documenti personali dei soggetti coinvolti. Si valuterà inoltre l'opportunità di associare il daspo ad altre forme di riabilitazione sociale per coloro che commettono errori inaccettabili. Abodi ha dichiarato ciò al termine dell'incontro al Viminale, tenutosi in seguito al caso di razzismo contro Mike Maignan a Udine."Poi cercheremo di trovare altri strumenti di valorizzazione del ritiro del gradimento di certi soggetti da parte dei club, ma è compito delle società, delle leghe e della federazione. - ha aggiunto - Lo strumento di non gradimento è stato già utilizzato dall'Udinese e dalla Juventus con successo e va ulteriormente promosso. Dobbiamo tutelare anche tutti gli altri che vanno allo stadio"