“Io non ho ricevuto alcuna chiavetta, altrimenti lo avrei detto forte e chiaro, informando subito l’autorità competente”, queste le parole del ministro dello Sport,rilasciate a Radio anch'io Sport in merito alla chiavetta su Calciopoli che Luciano Moggi avrebbe consegnato alle massime autorità del calcio italiano. Il contenuto di questa chiavetta, sarà pubblicato interamente questa sera nella trasmissione di Report.Il Ministro ha poi toccato il tema della giustizia sportiva: "Abbiamo bisogno di chiarezza. Non è un tema di maglia. Si rischia di trasferire la giustizia sportiva a una semplice partita di calcio. Dovremmo essere tutti dalla stessa parte. Ci vedremo in settimana con Gravina e chiederò un incontro con i presidenti delle Leghe.