Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della visita svolta in mattinata al Viola Park, dove si è soffermato anche sulla questione legata alle plusvalenze.'Bisogna avere rispetto: rispetto delle sentenze, della valutazioni che andranno fatte, il rispetto dell'indipendenza dei giudici, il rispetto di chi paga tutto e magari non compra un calciatore e quindi magari vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana'.