A margine del punto stampa di fine anno al Parco del Foro Italico, il Ministro dello Sport Andreaè tornato a parlare delladopo la dirompente sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea. Ecco il suo commento: "C’è una posizione sostanzialmente analoga tra i grandi Paesi europei che si vedranno il 10 gennaio aper concordare ulteriormente la posizione e sostanziarla. Io credo molto nella collaborazione. Credo che sia importante cheedlavorino per migliorare sempre di più le competizioni europee e soprattutto coinvolgere di più nell’organizzazione delle competizioni i club. La Corte non ha detto che si giocherà la Superlega, ma che l’assetto va rivisto. Il presupposto fondamentale per me è che ci sia inclusività della competizione, la tutela dei campionati nazionali, dei vivai e della Nazionale.. Dobbiamo cercare di offrire un prodotto adeguato migliorando i luoghi e la qualità delle competizioni facendo in modo che questo gioco sia sempre più partecipato e credibile.Non bisogna sottrarsi al confronto. Gli stimoli dal mercato arrivano e puntano a migliorare il prodotto".