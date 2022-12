Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato di quanto sta accendo al calcio italiano.'Il calcio, serie A in testa, deve crescere in una dimensione più sana. I fatti di cronaca attuale descrivono un mondo che ha sì diritto di critica, ma deve accettare di essere criticato e forse dovrebbe imparare a fare autocritica. Ho dato prevalenza al sentimento popolare perché corrisponde al mio pensiero. Singolare che il calcio di A, che di solito non si interessa degli altri sport o delle categorie inferiori, ora cerchi agganci presso di loro. Non facciamo passare la A come garante del sistema'.