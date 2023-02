ha parlato a margine dell'evento 'Golf in Piazza' organizzato dalla Federgolf a Villa Borghese in vista delle Ryder Cup 2023. "Il rinnovo dei diritti è un tema delicato, non riguarda solo la serie A ma tutto il sistema calcistico, con la mutualità, e tutto il sistema sportivo, grazie anche alla riforma Giorgetti, alla quale il calcio contribuisce in maniera significativa.. In questo caso c'è stata un'iniziativa parlamentare, il Parlamento è sovrano, mi auguro che l'effetto possa essere positivo anche se non ne condivido il percorso"