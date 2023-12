Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema stadi, riportate dal Corriere.it: "Il coraggio delle scelte. Alcuni club hanno raggiunto l’obiettivo, come la Juventus, l’Udinese, ma anche l’Atalanta che è in movimento e il Frosinone. Però abbiamo, rispetto al resto d’Europa, una arretratezza che indebolisce i club e le città. L’obiettivo non è sugli Europei 2032 che ospiteremo, e entro il 2026 si dovrà scegliere i cinque impianti in cui si giocherà".