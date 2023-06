Il Ministro dello Sport Andreaha parlato alla stampa delle tre finali europee perse dai club italiani (Roma, Inter e Fiorentina), nonchè di quella del Mondiale Under 20 che ha visto gli azzurrini arrendersi all'Uruguay, con un palese riferimento anche allauscita dall'Europa League nella semifinale contro il Siviglia. Ecco le sue dichiarazioni: "Quattro finali perse? Siamo l'unico Paese al mondo che parla dell’aver perso e non di esserci arrivati. Sono molto soddisfatto, faccio i complimenti anche alle squadre arrivate in semifinale, nonostante le difficoltà".