Il Ministro dello Sport Andreaha parlato del caso scommesse in Serie A e della posizione di Gabriele Gravina. Le sue parole riportate da Calciomercato.com:"Quella della Lega sulle dimissioni di Gravina è un’opinione e come tale va rispettata. Le regole dello sport sono quelle che conosciamo, io credo che l’autonomia è un fattore che va preservato perché non vuol dire che lo sport in generale sia all’infuori del sistema che risponde anche alla politica. Finché il confronto è su un’idea fa parte del gioco. È importante però riempire di contenuti le considerazioni. Io ritengo che i temi ci siano perché il sistema ha bisogno di essere analizzato e fra un anno ci saranno le elezioni della Figc e quello sarà il contesto dove lo sport decide quali sono le posizioni in campo dal punto di vista della politica sportiva".