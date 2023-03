Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ministro dello sport Andrea Abodi ha rilasciato delle dichiarazioni rivolte all'indirizzo del presidente Uefa Alexsander Ceferin.'Era talmente grave e talmente annunciata come cosa che dico che condividendo a pieno le scelte fatte di concerto con il ministro Piantedosi, sono rimasto non poco sorpreso dalla dichiarazioni di Ceferin. Credo nella differenza di ruoli, nella collaborazione e nel rispetto dei ruoli. Sulla sicurezza non si scherza, parlare da così lontano mi è sembrato un autogol'.