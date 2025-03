'Abitudini rivoluzionate'. Uragano Tudor: ecco cos'ha cambiato sin da subito

CALCIOMERCATO



Abitudini rivoluzionate

Igornon ama perdere tempo. Il tecnico croato, arrivato allalunedì dopo l’esonero di Thiago Motta, ha già lasciato il segno sulla Juventus in vista del debutto odierno contro il Genoa (ore 18). L’obiettivo è chiaro: cancellare le ultime due sconfitte con Atalanta e Fiorentina e dare una sterzata immediata alla squadra.In meno di una settimana, Tudor ha rivoluzionato diverse abitudini del gruppo bianconero. Ha spostato gli allenamenti al pomeriggio, ha introdotto un gioco più verticale e ha modificato il modo di rapportarsi ai giocatori. Ma la novità più evidente riguarda il modulo: dal 4-3-3 di Motta si passerà a un 3-4-2-1 fluido, con la possibilità di trasformarsi in un 4-4-2 in corso d’opera. Un sistema che rappresenta un ponte tra il recente passato e il futuro immediato.

L’idea di Tudor è restituire alla Juventus solidità difensiva e incisività offensiva, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto da allenatore. Il croato è noto per il suo approccio diretto, sia in campo che fuori, e il suo esordio sulla panchina bianconera potrebbe già offrire una chiara indicazione della sua filosofia. Con nove partite ancora da giocare, Tudor vuole sfruttare al massimo il tempo a disposizione per rimettere la Juventus sulla strada giusta.