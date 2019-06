Vini di pregio, abiti di alta moda, viaggi, pranzi e cene al ristorante, ma anche alberghi e il pagamento di trasferte e abbonamenti stagionali alle partite della Juventus. Sono tutte voci che corrispondono alle spese messe in detrazione fiscale (per scaricare l'Iva) e scoperte dai finanzieri e gli impiegati dell’Agenzia delle Entrate. Loro le hanno trovate e contestate nei bilanci, relativi agli anni 2013 e 2014, della Twin Group Srl, la società di proprietà dei gemelli Chiellini (della quale i due non hanno la gestione operativa). Società che è stata condannata in prima istanza. Lo riporta La Stampa.