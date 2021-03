6









Non bene la Juventus fino al 69’ (gol di Gaich), male da lì in poi. Tutto bene per arbitro e Var fino al 71’, quando accade episodio che decreta il tracollo della direzione arbitrale. Infatti, è univoco il parere dei giornali sul fatto clou della partita, ovvero il calcio di rigore non fischiato su Federico Chiesa. L’esterno bianconero entra in area di rigore, Foulon gli frana addosso ostacolandolo anche da terra. Abisso lascia correre, Banti, dal Var, non lo richiama al monitor, lasciando correre. Un chiaro ed evidente errore non segnalato.



