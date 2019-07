Eric Abidal, team manager del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Le Parisien del mercato blaugrana. In particolare, riguardo ad Adrien Rabiot, grande obiettivo del club poi finito alla Juventus a parametro zero dal Paris Saint-Germain, Abidal ha dichiarato: "Era nella nostra lista, però poi ha firmato con la Juventus. Non ne conosco la ragione esatta, può essere per una questione sportiva oppure economica. Non saprei dire". I bianconeri, intanto, si godono il colpo a zero.