Fuori rosa al Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot sembrava il promesso sposo del Barcellona. E invece, il francese è arrivato alla Juventus, anche un po' a sorpresa, visto che i blaugrana sembravano davvero a un passo. Il direttore sportivo del club catalano, Eric Abidal, che si era mosso in prima persona per il classe '95, ne parla a Le Parisien. Queste le parole dell'ex terzino francese: "​Era nella nostra lista, però poi ha firmato con la Juventus. Non ne conosco la ragione esatta, può essere per una questione sportiva oppure economica. Non saprei dire".