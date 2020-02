Eric Abidal, segretario tecnico del Barcellona, ha parlato a Mundo Deportivo, tra De Ligt e l'argomento della settimana, il delicato rinnovo di contratto di Lionel Messi: “Il suo futuro? La domanda è per lui, io spero rimanga. Ha sempre detto che il Barcellona è tutto per lui, che vuol restare. Detto questo stiamo parlando del migliore al mondo e firmare un rinnovo con questo tipo di giocatori non è mai semplice”.



DE LIGT - “Oggi De Ligt è in una grande squadra. Non so se sta facendo bene o male, di certo con lui in rosa saremmo una squadra più forte. Noi però dobbiamo rispettare le decisioni dei giocatori, nel calcio si devono prendere decisioni. Secondo De Jong un giorno arriverà al Barça? Lo spero per lui. Vediamo, io non so se sarò ancora qua. E oggi sono contento dei centrali che abbiamo”.



RAKITIC - “Non so cosa intendeva. Per un giocatore la cosa più importante è avere minuti in campo. Ha passato un momento difficile con Valverde, ora è tutto nelle mani del nuovo tecnico. Ha detto che ha pensato di andarsene, ma se alla fine è rimasto vuol dire che c'è anche una buona percentuale di felicità”.



SU SUAREZ - “Serve rispetto per i giocatori e per ciò che stanno dando. Ora è infortunato e spero recuperi presto, poi parleremo. Se il club vedrà che starà bene inizieremo le trattative”.