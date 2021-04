Giancarlo Abete, ex presidente della Figc ed ex vicepresidente della Uefa, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24: "Addirittura da decenni si parla del progetto SuperLega, non è una situazione innovativa. Credo ci sia un'eccessiva attenzione su questo tema da parte degli organi di informazione. A livello comportamentale, è un'operazione assolutamente inaccettabile sia nel metodo che nel merito. Il messaggio delle 12 società è che la modifica del format della Champions League non avrebbe risolto i problemi. Per Fifa e Uefa è una dichiarazione di arroganza, ma va letta più che altro come una manifestazione della debolezza economica delle 12 società. Penso che sia stato un grave errore di comunicazione, penso che sia stata una necessità per alcuni club nel momento in cui si sono incartati".