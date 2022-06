Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è il momento che sta vivendo il calcio italiano, il quale dovrà assistere ad un Mondiale per la seconda volta di fila da spettatore.



'Uno degli obiettivi della Federazione che, è consapevole della necessità di un ricambio, è quello di creare un rapporto più virtuoso tra Club Italia e rappresentative giovanili dilettanti per allargare un bacino che può essere significativo per il futuro. Ferma restando la componente sociale del nostro operato'.