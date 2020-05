L’ex presidente della Figc Giancarlo Abete è stato intervistato da CalcioToday.it, e ha parlato della possibile ripartenza del calcio: “Bisogna provare a ripartire. È l’obiettivo della Federazione, naturalmente la priorità resta la tutela della salute. Il governo si pronuncerà sulla decisione finale, sentito il parere del Cts e la Figc rispetterà”.



SU SPADAFORA – “La questione si tratta di tenere insieme una dimensione emozionale e quella economica. Quando si tratta di essere sotto l’attenzione mediatica in quanto autorità, tutti sono contenti. Poi se bisogna bacchettare il calcio, ingiustamente non esitano a farlo. Questo sport non ha nessuna pretesa, spera solo di ripartire. Il calcio non deve ringraziare nessuno”



SU MALAGÒ – “Senz’altro il Coni dovrebbe supportare di più il calcio. Per ora la persona più lineare è stato il Presidente federale. Ognuno ha il suo ruolo, ma credo che un supporto maggiore a Gravina possa aiutarlo”.