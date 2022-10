Con i piedi ben piantati a terra, senza illudersi, ma un dato appare chiaro:. No, questo mini ciclo di vittorie – Derby ed Empoli -, non è uguale a quello illusorio della doppietta Bologna-Maccabi.. Può sembrare una forzatura a favor di telecamera, ma l’abbraccio prima dell’inizio delle partite è un gesto importante, di unione, dopo lo scollamento all’interno dello spogliatoio dovuto ai risultati che non arrivavano. Lo stesso abbraccio forte, collettivo, che avviene adesso dopo ogni rete. Uniti come un pugno, contro le difficoltà di questo inizio di stagione, a infrangere un muro fatto di dubbi, poca fiducia in sé, incapacità di capire cosa non stia funzionando.Non solo il gruppo, però.. Ce lo raccontano i comunicati ufficiali che rendono conto di doppie sedute di allenamento, una novità in questa fase della stagione. Più lavoro che inizia a dare i suoi frutti anche in campo, e si vede. C’è poi il riscatto dei calciatori spesso criticati: uno su tutti. Recuperare questi elementi è fondamentale per le rotazioni che, a loro volta, sono necessarie in questa fase dell’anno, in prossimità della sosta pre Mondiale.. Anche contro l’Empoli, soprattutto nel primo tempo, la Juventus è apparsa ancora una squadra fragile, in balìa degli episodi: palla dentro la partita diventa tragedia, palla fuori va tutto bene. Normale, fisiologico, a questo punto. Adesso, però, conta solo una cosa,: infilare un filotto di risultati positivi, fare morale, cementare ancora di più il gruppo, chiudere questa prima parte della stagione a ridosso delle prime. E poi? E poi si vedrà, quando ci saranno un Chiesa e un Pogba in più…