Juve,Glischizzano alle stelle dopo due anni di forzata chiusura causa Covid. Da quest'estate, infatti, si potrà tornare alla "prenotazione" di un posto fisso per il campionato.Al momento non è stato ancora ufficializzato il listino prezzi per gli abbonamenti, eppure sono già circolate le prime voci, i primi numeri e qualche mugugno via social. Rispetto a inizio ciclo, nell'ormai lontano 2012, i prezzi sono di fatto aumentati, anche se si prevede un afflusso importante non appena sarà ufficializzata la messa in vendita.