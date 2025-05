Abbonamenti Juventus, a breve parte la vendita: tutto quello che c'è da sapere

2025 Getty Images

Dal sito ufficiale JuventusTRE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTOAnche nella stagione 2025/2026 saranno disponibili le tipologie di abbonamento “BASE“, “FULL” e “STAR“. L’abbonamento “STAR”, il più scelto nell’ultima stagione, include, oltre alle partite di Serie A, anche le 4 gare della fase a girone unico della UEFA Champions League e l’ottavo di finale di Coppa Italia.Assicurati il posto per tutte le competizioni al migliore prezzo, a partire da 29,90 € a partita!LE FASI DI VENDITA



RINNOVIDal 30 maggio alle ore 10:00 al 16 giugno alle ore 16:00, tutti gli abbonati alla stagione 2024/2025 che hanno raggiunto il numero minimo di presenze per poter usufruire della prelazione (inclusi gli “8 Games Pass”), potranno confermare o cambiare il proprio posto, scegliendo tra i migliori disponibili. Al termine di questa fase, tutti i posti non acquistati saranno liberati in vendita.NUOVIDal 19 giugno alle ore 10:00 sarà possibile acquistare un nuovo abbonamento per la stagione 2025/2026.Acquistalo entro il 30 giugno e risparmia; a partire dal 1° luglio, infatti, i prezzi subiranno un leggero aumento.Per gli abbonati 2024/2025, la scadenza dei crediti “My Season Pass” è fissata per il 10 luglio 2025.ACQUISTA IN 3 RATEAcquistando l’abbonamento online, sull’Official Ticket Shop, sarà possibile rateizzare l’importo su 3 mensilità senza interessi né costi aggiuntivi fino a un massimo di 2.500 €.JUVENTUS CARDPer poter acquistare l’abbonamento è necessaria una Juventus Card attiva sulla quale caricare il titolo di accesso stagionale. Se non ne sei ancora in possesso, completa la registrazione a Juventus.com e acquista la tua Juventus Card dalla sezione “BIANCONERI” del sito. Entro al massimo 72 ore dall’acquisto, la tua Juventus Card sarà attivata e potrai accedere all’abbonamento indicando il numero presente nel tuo profilo “My Juve”. Se hai bisogno di supporto, il nostro Fan Service è a tua disposizione al numero (+39) 011.45.30.486.Sarà disponibile la tariffa “UNDER 14” in diversi settori, a partire da 325 €. La promozione è riservata a tutti i ragazzi che non avranno compiuto i 14 anni di età al 30/06/2026 e vincolata all’acquisto contestuale di un abbonamento, nello stesso settore, per un adulto accompagnatore.Acquista il tuo abbonamento nei settori 117 o 221 dell’Allianz Stadium e potrai beneficiare di questa tariffa speciale a partire da 529 €!La tariffa “UNDER 28” è riservata ai tifosi che non avranno ancora compiuto i 28 anni di età al 30/06/2026.Vuoi vivere una stagione nei posti di prestigio dell’Allianz Stadium? A partire da 3.250 € + IVA potrai entrare a fare parte dello Juventus Premium Club.Per maggiori informazioni visita il sito Juventus.com o scrivi a juventuspremiumclub@juventus.com.Sei iscritto a uno JOFC? Rivolgiti al tuo Presidente e scopri come acquistare il tuo abbonamento per la stagione 2025/2026. Per diventare socio, trova subito l’Official Fan Club più vicino a te!: se non sei ancora registrato all’Official Ticket Shop, crea il tuo profilo “My Ticket Shop” e potrai pagare con carta di debito/credito o in tre comode rate.: dal 3 giugno al 29 giugno (esclusi 17-18-24 giugno) sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la Cassa B dell’Allianz Stadium (nei pressi del Gate B). Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 19:00. L’acquisto può essere effettuato solamente con carta di credito/debito o bancomat.Non esitare a contattarci per avere supporto o per richiedere maggiori informazioni!Puoi farlo tramite la sezione “Contattaci” del sito oppure chiamando il nostro Fan Service al numero (+39) 011.45.30.486».