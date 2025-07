Abbonamenti bloccati, i legali dei tifosi dell'Inter: 'Violazione dei diritti'

Getty Images

Sul caso legato al blocco degli abbonamenti a San Siro per alcuni tifosi ritenuti "non graditi" dopo l’inchiesta milanese “Doppia Curva”, gli avvocati Mirko Perlino e Mario Bobbio – che rappresentano circa sessanta sostenitori nerazzurri – hanno inviato oggi una PEC all’. Nella comunicazione, i legali parlano di una "grave limitazione della libertà personale" e di una "violazione dei diritti dei consumatori e dei sostenitori sportivi".Secondo quanto segnalato, infatti, nessuno dei tifosi esclusi dal rinnovo degli abbonamenti per la stagione 2025/26 risulta "attualmente sottoposto ad alcun provvedimento limitativo della libertà personale". Per questo motivo, i legali chiedono alla società di fornire chiarimenti precisi: vogliono sapere le ragioni per cui i tifosi non sarebbero più ben accetti, quali eventuali comportamenti illeciti siano stati contestati, la durata dell’interdizione e le prove a supporto delle decisioni prese.

Nei giorni scorsi sia Inter che Milan hanno respinto numerose richieste di rinnovo degli abbonamenti per i tradizionali settori popolari – secondo anello verde per i nerazzurri e secondo anello blu per i rossoneri – escludendo centinaia di tifosi ritenuti non in linea con i codici etici dei club. Si tratta di un’applicazione concreta della strategia annunciata dopo l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano, guidata dal pm Paolo Storari, che ha smantellato un radicato sistema criminale nelle curve, portando a condanne anche fino a dieci anni per alcuni leader storici del tifo organizzato.