L'ex portiere del Milan e della Juve, Christian Abbiati, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo il futuro del portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma. Al centro in questo periodo, di alcune voci di mercato. Ecco le parole di Abbiati: "Donnarumma non si discute, ha un talento immenso e grandi margini di miglioramento con tutta una carriera davanti. È uno dei cinque migliori portiere al mondo in questo momento, è una garanzia. Se dovesse partire, speriamo che vendendolo il Milan acquisti due o tre campioni per migliorare la rosa".