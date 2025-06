Quando Antonio Nusa era un obiettivo della Juventus

NTB/AFP via Getty Images

Antoniosi prende la scena in Norvegia-Italia , una serata nera per gli Azzurri che chiudono il primo tempo sotto di tre reti. L'esterno norvegese, protagonista assoluto, ha segnato uno splendido gol mettendo in evidenza tutte le sue qualità tecniche e fisiche. Classe 2005, Nusa è attualmente di proprietà del Lipsia, ma in passato è stato molto vicino alla Juventus . Nell’estate del 2024, infatti, il suo nome era tra quelli più caldi nei radar bianconeri, insieme a quello di Adeyemi. Alla fine, la Juve decise di virare su altri profili, ma la prestazione contro l’Italia potrebbe far rimpiangere quella scelta.

Chi è Antonio Nusa: carriera e crescita

Nusa Juve, perché piaceva ai bianconeri

Antonio Nusa è nato nell’aprile del 2005 nella Norvegia orientale e ha iniziato la sua carriera calcistica nel Langhus IL, prima di trasferirsi allo Stabaek a soli 13 anni. Con il club norvegese ha impressionato nelle giovanili, guadagnandosi un contratto da professionista a soli 16 anni. Nel 2021 debutta in prima squadra, lasciando subito il segno con un gol spettacolare al Bodo/Glimt. Trasferitosi al Club Brugge, inizialmente gioca con l’Under 19, ma trova presto spazio anche in Champions League, segnando una rete al Porto. Quel gol lo ha reso il secondo marcatore più giovane nella storia della competizione, dietro solo ad Ansu Fati. Oggi è uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.Nusa è un esterno offensivo moderno, capace di giocare su entrambe le fasce. Il suo punto di forza è il dribbling, combinato a grande velocità, agilità e visione di gioco. È ambidestro e imprevedibile, in grado di accentrarsi o allargarsi con la stessa efficacia, spesso concludendo l’azione con un tiro pericoloso. Le sue doti lo rendono un giocatore completo e versatile, perfetto per un calcio verticale come quello che la Juventus predilige. Sebbene il club bianconero abbia scelto altre strade, il nome di Antonio Nusa potrebbe tornare d’attualità in futuro, soprattutto dopo una prestazione come quella vista contro l’Italia. Un talento in crescita che ha già conquistato i riflettori del calcio internazionale.