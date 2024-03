I tifosi europei e italiani mostrano un forte interesse per la, come evidenziato da un sondaggio condotto da A22 Sports. Il 72% dei supporter si è dichiarato favorevole al nuovo formato, secondo i risultati ottenuti dalla società che gestisce la Superlega, indicando un notevole interesse dei tifosi verso le nuove competizioni per club.Il sondaggio condotto dall'istituto francese Opinion Way, su un gruppo demograficamente diversificato di tifosi di calcio in otto importanti nazioni europee, ha rivelato che il 72% degli appassionati di calcio in Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito è a favore della creazione della Superlega. L'indagine ha coinvolto circa 6.458 tifosi di calcio di età pari o superiore ai 15 anni, intervistati all'inizio di febbraio 2024.Inoltre, il 91% dei tifosi intervistati ha espresso apprezzamento per l'idea di trasmettere gratuitamente tutte le partite della Superlega sulla piattaforma UNIFY.