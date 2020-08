8









Moise Kean è stato uno dei giocatori della Juventus più chiacchierati degli ultimi anni, passato da giovane predestinato a ingente plusvalenza; dalle prime presenze e reti con mister Allegri non ancora maggiorenne, e con Mancini in Nazionale, alla cessione all'Everton dell'estate scorsa per 30 milioni di euro. E qualche problema disciplinare all'orizzonte. In Premier League appena due gol sotto la guida tecnica di Ancelotti. E ora? Si potrebbe addirittura prospettare un clamoroso ritorno alla Juve.



L'IDEA - Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Fabio Paratici per il ruolo di centravanti non sta valutando solo Edin Dzeko e altri profili più esperti, ma pure un giovane che possa essere un'ottima quarta punta da lanciare anche in chiave futura. E sul suo taccuino pare ci sia proprio Kean, che compirà 21 anni il prossimo 28 febbraio. Certo, con le cifre che ballano nel calcio inglese e con l'Everton che non avrà intenzione di realizzare una minusvalenza non sarà un affare facile, però niente è impossibile con la giusta formula e con qualche giocatore interessante da inserire come contropartita. LO SPIRAGLIO - Con l'agente Raiola la Juve sta parlando per altri fronti e altri giocatori, nulla vieta che possa rientrare nel calderone anche il caro vecchio - anzi, giovane - Moise. A volte saper tornare sulle proprie scelte può essere sintomo di grande saggezza (massima che vale sia per le società che per i giocatori) e chissà che un ritorno del figliol prodigo all'ovile bianconero non possa essere la chiave di svolta della sua carriera e dell'attacco di Pirlo.