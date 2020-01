La sua esperienza alla Juventus è terminata ancor prima di cominciare: la sfortuna ha inciso e non poco, nella carriera recente di Mattia Caldara. Così, il centrale servito come contropartita al Milan per riportare Bonucci a Torino, potrebbe nuovamente cambiare maglia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'Atalanta vorrebbe provare a riportarlo alla corte di Giampiero Gasperini, dove ha vissuto il suo periodo migliore.