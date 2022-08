Vecchie conoscenze a. Come raccolto dalla nostra redazione, ad assistere all'allenamento odierno dellac'era anche Edgar, ex difensore bianconero e attualmente membro dello staff tecnico del CT dell'Louis Van Gaal: una visita di cortesia per il Pitbull, che ha avuto modo di riabbracciare il grande amico Paolo, ora alla guida dell'Under 19 bianconera, e di osservare da vicino, con l'occhio dello "scout", i giovani talenti della squadra tra cui il connazionale Dean, difensore centrale classe 2005 che la Juve ha strappato lo scorso anno al Malaga e che si sta mettendo sempre più in bella mostra con prestazioni di alto livello, a dispetto della giovanissima età.