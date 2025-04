A Venaria ci sarà la 'Coverciano del Piemonte'. Sarà lo stadio di Juve Next Gen e Women?

Juventus FC via Getty Images

Il progetto



La situazione attuale



L'incontro con Gravina

La Juventus guarda al futuro con un progetto ambizioso e un'opportunità concreta all'orizzonte. Già da tempo, ben prima della pandemia che ha impattato anche sui bilanci societari, il club bianconero sta lavorando per avvicinare le proprie squadre professionistiche, in particolare la Next Gen e la Women. Dopo una fase iniziale di valutazioni e sopralluoghi, si profila un'opzione di grande interesse nelle vicinanze della Continassa:Definito da alcuni "la nuova Coverciano", l'impianto Don Mosso si prepara a rinascere grazie a un finanziamento di oltre 1 milione di euro da parte della Regione Piemonte e del Comune di Venaria Reale, a cui si aggiungono 850mila euro dalla Lega Nazionale Dilettanti. Il progetto prevede la destinazione della struttura alle attività delle rappresentative regionali LND e del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ma non si esclude che in futuro possa ospitare anche le squadre della Juventus. Il centro sarà dotato di spogliatoi moderni, una sala medica, un'area per il controllo antidoping, una sala stampa e servizi di ristorazione. Inoltre, la tribuna attuale offrirà 1.500 posti a sedere, rendendolo uno degli impianti più attrezzati dell'area metropolitana torinese. Questo lo rende pienamente idoneo a ospitare partite di Serie C e del campionato femminile,Attualmente, la Juventus Next Gen disputa le proprie gare casalinghe allo stadio La Marmora-Pozzo di Biella, un impianto con una capienza di circa seimila posti, così come la Juventus Women. La soluzione, pur funzionale, risulta distante dalla sede bianconera.Lo scorso 22 marzo, Gabriele Gravina ha ufficialmente dato il via ai lavori di riqualificazione dell'impianto con un intervento che ha anticipato le prospettive future: "La Juventus è un modello ideale per il calcio italiano, lo è stato per le infrastrutture, per il calcio femminile e per lo stadio. Peccato per i risultati, ma il nostro campionato è particolarmente avvincente". Parole che, al di là del riferimento agli esiti sportivi, sottolineano la centralità del club bianconero nello sviluppo delle infrastrutture calcistiche italiane.La possibilità di avere un nuovo stadio a pochi passi dalla Continassa potrebbe rappresentare un ulteriore tassello di crescita per il club, offrendo alle proprie squadre una casa più vicina e funzionale alle esigenze di sviluppo del progetto sportivo.