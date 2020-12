9









Tutti noi speravamo che dopo la morte di Maradona ci fosse tregua. E invece, nella notte, un altro lutto ci colpisce ancora più da vicino, quello di Paolo Rossi. Un 2020 funesto, che oggi porta il mondo intero, non solo l’Italia, a commemorare un altro grande del calcio. Pablito, soprannome coniato dopo il Mondiale in Argentina del ’78, Mundial, perché eroe di quello dell’82, vinto dalla Nazionale di Bearzot. Di nuovo un giorno triste, di commemorazione, dove piovono migliaia di messaggi in ricordo di un campione, ma soprattutto di un uomo che ha lasciato tanto a chi l’ha conosciuto e gli è stato vicino. Dalla Juventus alle gesta del Mondiale, ripercorriamo passo per passo la carriera dello splendido Pablito.



Sfoglia la gallery per ripercorrere i migliori momenti di Paolo Rossi