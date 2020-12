Intervenuto Radio Amore Campania, l'ex dg della Juve Luciano Moggi ha parlato del mercato bianconero: "Cristiano Ronaldo è un giocatore che ammiro molto per quello che sta può fare, ma io ne avrei fatto a meno. Ha un costo rilevante e l'età avanza. Quello che ha vinto dall'arrivo del portoghese, la Juve l'avrebbe conquistato anche senza di lui. Dybala? Resterà, gli rinnoveranno il contratto. E' giovane e può rimanere a lungo in bianconero. Pogba è stato un gran giocatore a Torino, ma i ricordi spesso non coincidono con il campo. I ritorni sono sempre particolari, col Manchester United non ha fratto grandi cose e la Juve l'ha venduto a grandi cifre. De Paul, invece, è uno di quei giocatori che prenderei al volo".