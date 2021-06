Dopo lo scudetto e l'addio all'Inter,anche se avrei voluto viverla di più per la questione del Covid e per il fatto che siamo dovuti rimanere a casa. Ma Milano è una bellissima città. Mi sono ‘milanesizzato’ con le mie origini pugliesi. Uno può andare da qualsiasi parte, ma le origini te le porti sempre dietro e sei orgoglioso".- "Vincere la Champions è il mio obiettivo e spero di raggiungerlo quanto prima.. L’allenatore è responsabile un po’ di tutto e quando lo sei vai a dormire con i pensieri. Scacciarli e riuscire ad addormentarti non è proprio semplice, mi è capitato che nel pensare al dopo la vittoria mi sono tra virgolette rovinato il momento in cui ti devi gustare i sacrifici fatti".- "Parlare di papà mi emoziona sempre. Primo presidente, primo allenatore, la mia famiglia è stata importante.. La famiglia è stata molto molto importante per me, ma papà e mamma hanno avuto un ruolo importante. Papà è sempre molto chiuso, però so che è molto orgoglioso".- "Un grandissimo maestro per me, ho segnato il primo gol in Serie A con lui. A 19 anni mi massacrò e ci rimasi male: eravamo in 10, gli avversari in 11, mi fece entrare ma c'era un assedio dell'altra squadra.. Lui e Fascetti sono persone che porterò sempre nel mio cuore e alle quali dirò sempre grazie".- "Il pregio è che do tutto me stesso, non mi risparmio e posso valorizzare al massimo l'azienda.Devi avere la giusta presunzione, la giusta arroganza, però deve essere sempre figlia del tuo lavoro, del tuo impegno e della tua onestà. Forse sono troppo onesto, ma non lo reputo un difetto, per me è un pregio".