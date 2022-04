Venezia nel caos dopo l'esonero di mister Paolo Zanetti e del suo staff, grande protagonista della promozione in Serie B della squadra. Secondo quanto raccolto da TMW, a pochi giorni dalla sfida all'Allianz Stadium contro la Juve, quest'oggi i tifosi si sono riuniti per una contestazione sotto la sede del club, decidendo di schierarsi apertamente al fianco dell'allenatore, senza nascondere il proprio fastidio per le recenti decisioni della proprietà. I sostenitori arancioneroverdi hanno anche affisso due striscioni con le scritte: "Chi ha fatto la storia non si dimentica. Grazie mister" e "Pretendiamo rispetto".