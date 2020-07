Ieri vi abbiamo dato notizia dell'ingresso di un gruppo turco nella società di basket Reale Mutua Torino, ex Auxilium Torino, ancora in attesa di sapere se nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie A o A2. Il club era fallito l'anno scorso ed era stato subito rilevato da Stefano Sardara, che per la stagione 2019-20 non ha iscritto la squadra a nessun campionato ma ha provveduto a rilevare il titolo sportivo dalla Cagliari Academy in Serie A2. Lui è infatti presidente anche della Dinamo Sassari, stabilmente in A e allenata da Gianmarco Pozzecco, e la Cagliari Academy ne è una squadra satellite.



MAMMA LI TURCHI - Ora però nel sodalizio torinese si è inserito un nuovo socio: Ergin Ataman, coach dell'Anadolu Efes di Istanbul. Ataman, che manterrà contemporaneamente il suo incarico da allenatore in patria, entra così nella pallacanestro italiana da tutt'altra parte della barricata, quella societaria, dopo aver allenato nei primi anni Duemila Mens Sana Siena e Fortitudo Bologna. Dietro a lui ci sono parecchi finanziatori turchi, tra cui la Possible, agenzia di sport management fondata dal calciatore ex Atletico e Barça Arda Turan. Se Torino giocherà in A2, la struttura societaria vedrà Sardara e Ataman soci al 50%, se invece ci sarà il ripescaggio in A (alcuni club del massimo campionato sono in seria difficoltà economica) Ataman sarà socio di maggioranza poiché Sardara, già proprietario della Dinamo Sassari, per regolamento non può detenere quote di maggioranza di due squadre nella stessa categoria.



SCENARI BIANCONERI - E in tutto questo, la Juventus? Già, il presidente Agnelli ha il progetto di trasformare la Juve in una polisportiva, sulla scia di club come Barcellona e Real Madrid e tanti altri che sono attivi sia nel calcio che nel basket. Oggi vi abbiamo annunciato la nascita di un settore giovanile nel futsal, ma nel pacchetto sarebbe compresa pure la pallacanestro. L'opzione più probabile per concretizzare questa idea, anche perché era la possibilità più realistica per partire subito dal massimo campionato o comunque da un solo gradino più in basso, era proprio l'acquisizione della squadra principale di Torino, già sponsorizzata dalla Fiat dal 2016 al 2019. Adesso però gli interrogativi in materia si infittiscono. O la Juventus entra in società con la nuova compagine turca, ma ipotizziamo che in tal caso sarebbe ben più complicato e dispendioso dare nome e marchio Juventus al club, o per mettere in pratica il "sogno polisportivo" senza partire da categorie minori (per trovare un'altra squadra di Torino bisogna scendere nei dilettanti, in quarta serie) bisognerà mettere nel mirino altre realtà in difficoltà o comunque interessate a vendere, e trasferirle nel capoluogo piemontese.

CHE DICE IL NUOVO SOCIO? - Nei giorni scorsi Ataman ha dichiarato che in tre anni vuole colmare il gap con l'Olimpia Milano e portare Torino in Europa. E che per farlo porterà altri soci, preferibilmente turchi. Ma senza chiudere le porte a società come la Juventus. La palla (a spicchi) passa ad Andrea Agnelli.