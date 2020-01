Da oggetto misterioso nella prima parte di stagione ad assoluto leader e titolare quasi inamovibile. Merih Demiral si è preso la Juve, ed inevitabilmente ciò ha attirato le attenzione di alcuni dei maggiori club europei. Prima era il Milan a volersi portare a casa l'ex Sassuolo, ora ci sono Leicester, United e Dortmund, che si sono presentate alla porta di Madama con offerte dai 35 ai 45 milioni di euro: tutte respinte al mittente. Demiral non si tocca, la Juve ha bisogno di lui. Certo, ora non è che De Ligt sia destinato a rimanere in panchina, ma sapere di poter contare sulle prestazioni del numero 28 sia nel presente che nel futuro non può che far dormire sonni tranquilli alla dirigenza bianconera.