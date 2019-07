Your browser does not support iframes.

Matthijs de Ligt a spasso per Torino, con la sua bellissima Annekee. Il difensore sta prendendo confidenza con la città, e dopo aver conosciuto la Juve nella tournée asiatica sta sfruttando i giorni liberi lasciati da Maurizio Sarri dopo le amichevoli. In attesa di riprendere la preparazione, oggi il secondo raduno, De ligt ha girato per le vie del centro di Torino, incontrando tifosi e non solo. Di giorno e di sera, in compagnia della favolosa Annekee. Eccola nella nostra gallery.