Ronaldo non colpisce e il Portogallo esce dalla Nations League. Ronaldo e compagni hanno perso 0-1 contro la Francia di Rabiot, il portoghese ha giocato al centro dell'attacco con Bernardo Silva a destra e Joao Felix dall'altra parte. Gli esterni si scambiavano la posizione ma Cristiano rimaneva soprattutto lì, al centro. Lo juventino era un po' in ombra e ha chiuso il primo tempo con soli quattro tiri: il primo facilmente respinto da Lloris, il secondo è stata una punizione sulla barriera, poi un sinistro al volo in curva e un colpo di testa fuori di poco. In alcune fasi della gara il ct Santos l'ha spostato anche a sulla destra, da dove però è uscito solo un cross deviato.