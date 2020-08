A settembre non riparte solo il calcio, ma anche la scuola. E la Juventus su questo è in prima linea. Il club bianconero ha messo in vendita sullo store online la gamma di zaini e altri prodotti ufficiali per i bambini e i ragazzi che si apprestano a iniziare un nuovo anno scolastico. Ci sono zaini di ogni tipo, da quelli "modello americano" ai trolley. C'è anche l'orologio ufficiale, ma non solo. Si trovano cartelle e bottiglie termiche. Tutto per mandare il proprio figlio a scuola insieme alla sua squadra del cuore!