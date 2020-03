Quanto vale Cristiano Ronaldo su Transfermarkt? 75 milioni di euro. Quando Lukaku. A non essere d'accordo però è lo stesso portoghese, che su Instagram ha bloccato il profilo del sito tedesco mostrando in questo modo tutto il suo disappunto per una valutazione - secondo lui - sballata. A svelarlo è stato lo stesso Transfermarkt, che su Instagram ha pubblicato una Top 11 dei giocatori gestiti da Jorge Mendes tra i quali c'era ovviamente anche CR7, spiegando che: "non possiamo taggare Cristiano Ronaldo perché ci ha bloccato dopo che ha visto il suo valore di mercato".