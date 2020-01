La lista Champions della Juventus per la fase ad eliminazione diretta cambierà rispetto alla prima parte di stagione. Giorgio Chiellini (che dovrebbe rientrare a febbraio) scalpita e potrebbe prendere il posto di Daniele Rugani. Anche Sami Khedira, incluso nella prima lista della stagione, rischia di finire fuori in quella per la fase ad eliminazione diretta. Nel corso della conferenza stampa di oggi Sarri ha parlato proprio di questo:"Il recupero di Chiellini sta procedendo bene ma è ancora prematuro. Pensare alla lista Champions è impossibile, a fine mese valuteremo la sua condizione e quella di Khedira, è presto per avere un'idea attendibile".