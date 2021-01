In questo periodo di crisi economica e "mercato creativo" è tornato di gran moda l'artificio di bilancio delle plusvalenze. Se ne parla in casa Juve per i numerosi affari con il Genoa. Ma se ne parla parecchio anche in Serie B per quanto riguarda la Salernitana, società-satellite della Lazio poiché in mano a Claudio Lotito. Come riporta la Gazzetta dello Sport Lotito è stato attaccato durante l'ultima assemblea della Lega B in merito ad alcune plusvalenze realizzate tra Lazio e Salernitana, in particolare quelle relative a Novella, Cicerelli e Morrone, che secondo alcune società del campionato cadetto rasenterebbero la concorrenza sleale.