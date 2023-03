Quello che è accaduto nella mattinata di oggi è un evento che non si era mai verificato precedentemente, con la Giustizia sportiva che ha deciso di accettare il ricorso presentato dai giallorossi e revocare di fatto la squalifica che era stata inflitta a Josèal termine della gara persa per 2-1 contro la Cremonese. Decisione che ha fatto infuriare i tifosi juventini, i quali hanno dato libero sfogo attraverso i loro account social con commenti del tipo: 'A noi in 3 ore ci hanno tolto 15 punti, qui non avevano tempo?', oppure: 'Ma la giustizia non era uguale per tutti?'. Insomma, Roma-Juve è già iniziata e lo possiamo vedere attraverso alcuni commenti che riportiamo nella Gallery seguente.