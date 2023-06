Come molti tifosi juventini speravano, anche questa stagione si è conclusa e i temi da affrontare sarebbero infiniti. Ma tralasciando tutto quello che è avvenuto fuori dal campo, e quindi nelle varie aule giudiziarie, di cose da rimproverasi ce ne sono diverse. Basti pensare, ad esempio, alla prima parte di stagione, quando ancora non vi era l'ombra di alcuna penalizzazione, eppure la squadra non riusciva a girare al meglio, come dimostrato anche dalla sconfitta esterna contro ilneopromosso, che poi vincerà anche la gara di ritorno, ma li delle attenuanti in più la Juve le aveva avute. Ma, che ha proiettato allo stesso tempo i partenopei verso lo scudetto e i bianconeri in fondo ad un tunnel senza via di uscita. Il culmine è stato poi raggiunto nel, anche qui con delle 'attenuanti', ma che comunque non giustificano la totale sbandata presa dalla squadra di Allegri in quel del Castellani., dunque, nellaseguente tuttein questa annata.