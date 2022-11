E' così, non c'è nulla da fare. E' ancora a 10 punti dalla prima, porta ancora i lividi dall'esclusione in Champions, ma siccome ne ha vinte qualcuna di fila subito si scatenano gli anatemi.. I primi sottoscrivono le lamentale del veronese Bocchetti che invoca due rigori per la sua Hellas. Riferito a Danilo: “In area con le mani può giocare solo il portiere” oppure “c'era anche un rigore di Bonucci!”, “E se quel fallo l'avessero fatto su di lui?” Appunto: di solito i goal buoni (vedi, vedi lo stesso) alla Juve glieli levano e le punizioni (vedicol Milan) non gliele danno. Ma no! Qui conta lo sparo preventivo: “arrivano gli aiuti!”.Il regolamento - citato prontamente dal Bianconero - recita, in sintesi, che in area il tocco di mano non significa rigore, quando il tiro è totalmente inaspettato e quando il giocatore opera un movimento conservativo per la propria incolumità, per esempio se sta cascando. I due casi sono presenti nell'azione incriminata di Danilo. Sul secondo rigore invocato, la malafede la fa da padrona: le immagini del VAR sono chiare: la gamba di Bonucci è sopra, in anticipo; quella del giocatore dell'Hellas è sotto e lo tocca dal basso in alto.. Qui si arriva addirittura a confondere i giocatori. Il fallo di mano l'avrebbe fatto Alex Sandro e del regolamento agli osservatori di fede laziale “non gliene frega niente, perché l'essenza, lo spirito della regola è quello: chi tocca con la mano in area di rigore commette sempre fallo punibile col penalty”. Non siamo sicuri che la Juve, sui campi verdi, sia davvero tornata all'altezza del suo rango.